Бывшую киностудию Зеленского в России закрыли

В России закрыли студию «Вайсберг пикчерз», совладельцем которой был Зеленский

Российскую киностудию «Вайсберг пикчерз», одним из владельцев которой был президент Украины Владимир Зеленский, закрыли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, причиной закрытия компании стали нулевые доходы и провал в прокате нескольких проектов. Студия работала с 2012 года, ей принадлежат известные комедийные проекты «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и «Бабушка легкого поведения».

Известно, что 75 процентами студии владел кипрский офшор Green Family Ltd Зеленского, а также продюсера «Квартала 95» Тимура Миндича. Еще четверть компании принадлежала режиссеру Марюсу Вайсбергу. Президент Украины и его коллега вышли из руководства в 2019 году. Одним из последних проектов компании стала убыточная комедия «Уволить Жору», которая вышла в феврале 2026 года. На фоне финансовых показателей налоговая приняла решение ликвидировать студию.

