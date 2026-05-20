15:09, 20 мая 2026Россия

Россиянка лишилась всех зубов после лечения в госклинике

Жительница Петербурга лишилась всех зубов после лечения в госклинике
Майя Назарова

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Жительница Санкт-Петербурга лишилась всех зубов после лечения в государственной клинике. Об этом стало известно 78.ru.

Россиянка утверждает, что врачи проигнорировали ее аллергию и не сделали специальные тесты. Пациентке установили противопоказанную металлическую конструкцию.

Петербурженка убеждена, что ей удалили нервы из здоровых зубов. По ее данным, врач-ортопед без согласования изменил план лечения и начал массово обтачивать зубы под металлические конструкции.

Теперь женщина вынуждена питаться только измельченной едой. Она обратилась в суд, представители поликлиники не признают вину и пытаются добиться прекращения дела без компенсации.

Ранее врач-стоматолог, специалист в области современной эндодонтии, малоинвазивных протоколов и работы под операционным микроскопом Генрик Антонян предупредил, что некачественно поставленная пломба может привести к потере зуба.

