Мир
16:00, 20 мая 2026

В Болгарии последние выборы сравнили с приходом к власти Зеленского

Депутат Пырванов: Победа Радева схожа с приходом к власти Зеленского
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Румен Радев

Румен Радев. Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Победа партии «Прогрессивная Болгария» и начало мандата премьер-министра Румена Радева по своей сути схожи с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Народного собрания Болгарии Ивелин Пырванов на международной конференции «Россия и Мир: Диалоги–2026. Новая реальность», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как случилось так, что Радев получил такой результат? Эта ситуация напоминает [победу партии Тиса Петера] Мадьяра, но здесь ситуация больше похожа на Украину. Тогда Зеленский в первый раз баллотировался как человек, который являлся русофилом», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Пырванова, Зеленский в 2019 году представлялся как «представитель партии мира», выступая против «партии войны» экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Аналогично действовал, отмечает депутат, и Радев.

В Болгарии Радеву сделать этого было очень трудно. Но все-таки все медиа, телеканалы, радиостанции, все сайты, соцсети работали на него, потому что они получали финансирование из-за границы

Ивелин Пырвановдепутат парламента Болгарии

Ранее Пырванов заявил, что в 2022 году весь мир освободился от пандемийной истерии. По его словам, это произошло благодаря началу российской специальной военной операции

