16:46, 20 мая 2026Силовые структуры

Бывший депутат ответит за взрыв на заправке в Пятигорске

Экс-депутату Саградову избрали меру пресечения из-за взрыва на АЗС в Пятигорске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

Суд отправил под домашний арест директора сети автомобильных заправочных станций (АЗС), одна из которых на днях взорвалась в Пятигорске. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Следственного комитета России по Ставропольскому краю Ирина Говорова.

Речь идет о бывшем депутате Думы города Кисловодска Давиде Саградове. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

Взрыв, а затем и пожар на АЗС в Пятигорске произошел в субботу, 16 мая. Причиной стала разгерметизация рукава и использование небезопасного газового оборудования. В результате пострадали шесть человек, среди которых оказался и водитель газовоза. Его спасти не смогли.

Ранее Саградов уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. В 2022 году в отношении него возбудили дело о незаконном предпринимательстве: по версии следствия, с 2017 по 2023 год мужчина продавал сжиженный углеводородный газ на десяти АЗС без лицензии и заработал на этом более 468 миллионов рублей.

