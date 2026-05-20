Владимир Зеленский является главным препятствием мирного решения украинского конфликта. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что лишний раз заявления Киева доказывают, кто является препятствием на пути выхода на мирные рельсы.
«Это Зеленский и его режим», — сказал Песков.
В Кремле сделали заявление о подготовке ударов дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России через страны Прибалтики.
Песков заявлял, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на фоне агрессивных заявлений Киева.