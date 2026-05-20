Вероятность проведения выборов на Украине оценили

18:18, 20 мая 2026

Политолог Дудчак: Вероятность проведения выборов на Украине исключать нельзя
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Нельзя исключать проведение в 2027 году на Украине президентских выборов, заявил политолог Александр Дудчак. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о возможности достижения мирного соглашения с Киевом.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что проведение выборов в стране возможно уже весной 2027 года. По его словам, такая перспектива развития событий возможна в случае, если будет достигнуто мирное соглашение.

«Все может быть, конечно, но не потому, что Подоляк об этом сказал. События могут развиваться по-разному. Будет ли мирное соглашение? Ну, на 100 процентов исключить нельзя. Пока нет предпосылок для того, чтобы оно было у нас», — сказал Дудчак.

Политолог отметил, что Украина старается быть как можно дальше от мирного соглашения, а также пытается диктовать свои условия.

«Украина старается быть как можно дальше от мирного соглашения и пытается диктовать условия и изображать, что, в общем-то, все прекрасно у них и замечательно, они прям победили. Ну, в стиле [президента США Дональда] Трампа. Так что выборы исключить нельзя, но не потому, что об этом говорит Подоляк», — подчеркнул Дудчак.

Политолог Иван Мезюхо ранее заявил, что на Украине идет масштабная подготовка к президентским и парламентским выборам, хотя лидеры страны публично это не подтверждают. По его словам, политические конфликты перед избирательным циклом очевидны.

