Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:16, 20 мая 2026Ценности

Собчак в наряде за 2 миллиона рублей появилась в Каннах

Журналистка Ксения Собчак в наряде за 2 миллиона рублей появилась в Каннах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Earl Gibson III / Deadline via Getty Images

Российская журналистка Ксения Собчак в роскошном образе посетила ежегодный Каннский кинофестиваль. Снимками она поделилась в сторис на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость опубликовала фото с ковровой дорожки, отметив люксовые бренды вещей, из которых состоял ее наряд. Для выхода в свет ведущая выбрала юбку Balenciaga с перьями стоимостью миллион рублей и плиссированную рубашку Loewe за 82 тысячи рублей. В качестве обуви она предпочла туфли модного дома Chanel, цена которых составляет 210 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«На грани добра и зла» Самые яркие образы звезд в Каннах-2026 и россияне на красной дорожке
«На грани добра и зла»Самые яркие образы звезд в Каннах-2026 и россияне на красной дорожке
13 мая 2026
Сына основателя бренда Mango задержали по подозрению в убийстве отца. Падение магната со скалы ранее считали несчастным случаем
Сына основателя бренда Mango задержали по подозрению в убийстве отца.Падение магната со скалы ранее считали несчастным случаем
19 мая 2026

Собчак также надела очки Сeline за 75 тысяч рублей, а в руках гостья фестиваля держала сумку Chanel за 760 тысяч рублей. Общая стоимость образа телезвезды превысила два миллиона рублей.

Ранее Собчак снялась в прозрачном наряде во время поездки в Канны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны масштабы разрушений после ракетного удара по столице российского региона

    Курс доллара упал ниже 71 рубля

    В России назвали возможный срок запуска «Силы Сибири — 2»

    Россиянин поехал за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей

    Ведущий «России 1» в шутку захотел сыграть на арфе голым в эфире

    Российский пенсионер получил срок за перевод денег в иностранную организацию

    Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

    Один тип продуктов призвали не сочетать с антибиотиками

    Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

    Шойгу высказался о союзнических отношениях с Арменией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok