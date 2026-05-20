18:05, 20 мая 2026

У берегов России заметили редчайшую белую косатку

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

У берегов Курильских островов заметили редчайшую белую косатку. Необычное морское животное попало на видео во время охоты. Кадры опубликовал канал «Смотри экспедиции» в Telegram.

На записи видно, как рыбоядная косатка R-типа преследует добычу в открытой воде. По данным авторов проекта, такие косатки питаются в основном рыбой, включая лосося, палтуса и терпуга. При этом белые особи встречаются крайне редко. Предположительно, необычный окрас может быть связан с альбинизмом.

Ученые изучают рацион косаток с помощью проб, собранных в местах охоты. Специалисты отмечают, что морские хищники используют разные тактики в зависимости от добычи. Мелкую рыбу они загоняют в косяки группой, а более крупную могут преследовать поодиночке.

«Обычно одна, иногда две косатки преследуют одного лосося. Такая охота может длиться 15 минут и дольше. Косатки подныривают снизу, подстерегают добычу под водой, а затем резко атакуют. Со стороны это очень напоминает охоту кошки на мышь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проживающий в Приморском океанариуме во Владивостоке тихоокеанский морж Миша исполнил вирусный танец из триллера «Вершина» и стал звездой соцсетей.

