У берегов России заметили редчайшую белую косатку

У берегов Курильских островов засняли уникальную косатку-альбиноса

У берегов Курильских островов заметили редчайшую белую косатку. Необычное морское животное попало на видео во время охоты. Кадры опубликовал канал «Смотри экспедиции» в Telegram.

На записи видно, как рыбоядная косатка R-типа преследует добычу в открытой воде. По данным авторов проекта, такие косатки питаются в основном рыбой, включая лосося, палтуса и терпуга. При этом белые особи встречаются крайне редко. Предположительно, необычный окрас может быть связан с альбинизмом.

Ученые изучают рацион косаток с помощью проб, собранных в местах охоты. Специалисты отмечают, что морские хищники используют разные тактики в зависимости от добычи. Мелкую рыбу они загоняют в косяки группой, а более крупную могут преследовать поодиночке.

«Обычно одна, иногда две косатки преследуют одного лосося. Такая охота может длиться 15 минут и дольше. Косатки подныривают снизу, подстерегают добычу под водой, а затем резко атакуют. Со стороны это очень напоминает охоту кошки на мышь», — говорится в сообщении.

