14:58, 19 мая 2026

Морж из Владивостока исполнил вирусный танец из триллера «Вершина» и стал звездой

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Проживающий в Приморском океанариуме во Владивостоке тихоокеанский морж Миша исполнил вирусный танец из триллера «Вершина» и стал звездой соцсетей. Видео с пародией на популярную сцену публикует Telegram-канала Amur Mash.

В оригинальной картине актер Тэрон Эджертон, исполняющий роль маньяка Бена, хаотично и пугающе двигается под трек «Go» группы The Chemical Brothers, пока скалолазка Саша в исполнении Шарлиз Терон убегает. Эпизод стал популярным интернет-мемом.

В пародийном ролике морж Миша с инструктором Елизаветой Чон-Сон повторяют сцену из фильма. Пока животное танцует, его партнерша, подобно главной героине, пытается сбежать вплавь.

Уточняется, что видео снял тренер крупного морского млекопитающего Владимир Маслов. «Я активный блогер и слежу за трендами. Сейчас набрала популярность сцена из этого фильма, и все начали снимать на нее пародии. Танец актера и песня так зацепили людей (...) Я подумал, что Миша тоже может делать похожие движения, и можно снять с ним что-то подобное, что явно переплюнет все пародии», — цитирует мужчину РИА Новости.

Видео с обитателем океанариума за короткий срок собрало 1,5 миллиона просмотров и около 1700 комментариев. Люди пишут, что морж переиграл даже Тэрона Эджертона.

По словам Маслова, движения ластами и головой морж делает уже давно, а вот открывать рот так, будто он говорит, научился всего несколько месяцев назад. Процесс занял четыре дня и сопровождается вкусной рыбой, уточняет «Российская газета».

