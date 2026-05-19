ЕС раскритиковал решение США по российской нефти

Euractiv: ЕС раскритиковал решение США продлить ослабление санкций против России

Европейский союз (ЕС) раскритиковал решение США продлить ослабление санкций на продажу российской нефти. Об этом заявил комиссар Евросоюза по экономике Валдис Домбровскис, сообщает Euractiv.

«С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас время ослаблять давление на Россию», — сказал он.

По словам европейского комиссара, этот шаг лишь увеличит финансовые доходы Москвы, полученные с начала войны в Иране.

«На самом деле именно Россия выигрывает от войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо. Соответственно, если и нужно что-то делать, то мы должны усилить это давление», — добавил Домбровскис.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США уже при администрации президента Дональда Трампа вводят новые санкции против России. Он отметил, что Вашингтон также систематически продлевает ограничения, принятые при бывшем американском лидере Джо Байдене.