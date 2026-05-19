Российским туристам дали совет на фоне новых правил в Таиланде

Турэксперт Горин: Сокращение безвиза в Таиланде не повлияет на туристов из РФ

Сокращение безвизового режима до 30 дней в Таиланде не повлияет на российских туристов, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Средняя продолжительность пакетных туров в Таиланд составляет от 7 до 14 дней. Встречаются поездки до 21 дня, но не дольше. Для классического туризма никаких новых изменений не происходит», — объяснил Горин.

Он уточнил, что сокращение визового режима нацелено на борьбу с нелегальной работой. Граждане, которые долго находятся в Таиланде и не регистрируют определенный статус, раньше пользовались безвизовым режимом, уточнил специалист.

Горин советует тем, кто занимается долгосрочной арендой или бизнесом в этой стране, пройти регистрацию и узаконить свой статус. На обычный туризм это решение не оказывает никакого влияния, заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда официально сократят срок безвизового режима для граждан 90 стран, в том числе для россиян. Министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул заявил, что соответствующее решение одобрило правительство курортной страны. Теперь российским туристам разрешено находиться в Таиланде лишь 30 дней вместо прежних 60. При этом не уточняется, когда именно изменения вступят в силу.

