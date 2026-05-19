Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:31, 19 мая 2026ПутешествияЭксклюзив

Российским туристам дали совет на фоне новых правил в Таиланде

Турэксперт Горин: Сокращение безвиза в Таиланде не повлияет на туристов из РФ
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Сокращение безвизового режима до 30 дней в Таиланде не повлияет на российских туристов, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Средняя продолжительность пакетных туров в Таиланд составляет от 7 до 14 дней. Встречаются поездки до 21 дня, но не дольше. Для классического туризма никаких новых изменений не происходит», — объяснил Горин.

Он уточнил, что сокращение визового режима нацелено на борьбу с нелегальной работой. Граждане, которые долго находятся в Таиланде и не регистрируют определенный статус, раньше пользовались безвизовым режимом, уточнил специалист.

Горин советует тем, кто занимается долгосрочной арендой или бизнесом в этой стране, пройти регистрацию и узаконить свой статус. На обычный туризм это решение не оказывает никакого влияния, заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда официально сократят срок безвизового режима для граждан 90 стран, в том числе для россиян. Министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул заявил, что соответствующее решение одобрило правительство курортной страны. Теперь российским туристам разрешено находиться в Таиланде лишь 30 дней вместо прежних 60. При этом не уточняется, когда именно изменения вступят в силу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    В стране НАТО настойчиво напомнили Украине свою позицию по залетающим к ним дронам

    Россиянам раскрыли секреты пышного цветения пионов

    В Госдуме предложили дать дополнительный отпуск одной категории россиян

    Россиянам предсказали падение цен на деликатес

    В НАТО сделали заявление о сбитом в Эстонии беспилотнике

    Российским туристам дали совет на фоне новых правил в Таиланде

    В России представили ослепляющий БПЛА лазер

    Россиян предостерегли от купания в городских водоемах

    Температура в Москве достигла рекорда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok