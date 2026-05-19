Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 19 мая 2026Мир

Стало известно об обучении Китаем российских военных

Reuters: Китай в конце прошлого года тайно обучил около 200 российских военных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Китай в конце прошлого года якобы тайно обучил около 200 российских военных, большинство из которых — инструкторы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке.

Как отмечает агентство, подготовка проводилась в Пекине и Нанкине по таким дисциплинам, как использование дронов, радиоэлектронная борьба, армейская авиация и действия мотопехоты.

По подписанному соглашению, Россия якобы также должна обучить сотни китайских военнослужащих на своих военных объектах.

В июне 2025 года российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия знает о пожеланиях китайских партнеров в сфере военно-технического сотрудничества и готова работать по этому направлению. Президент добавил, что Россия и Китай регулярно проводят учения и будут проводить их в этом году.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай рад приезду российского президента в Пекин. По его словам, в ходе переговоров главы двух государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обучении Китаем российских военных

    В Госдуме фразой «больно будет всем» отреагировали на инцидент с дроном ВСУ в Эстонии

    Жару в помещениях назвали смертельно опасной для домашних животных

    В Банке России объяснили изменение подхода к криптовалютам

    Известный препарат оказался эффективен против агрессивного рака

    Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

    США ввели новые санкции против Ирана

    Обруганный казахстанцами бренд удалил рекламу с Валей Карнавал

    В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

    Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok