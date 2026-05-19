Стало известно об обучении Китаем российских военных

Reuters: Китай в конце прошлого года тайно обучил около 200 российских военных

Китай в конце прошлого года якобы тайно обучил около 200 российских военных, большинство из которых — инструкторы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке.

Как отмечает агентство, подготовка проводилась в Пекине и Нанкине по таким дисциплинам, как использование дронов, радиоэлектронная борьба, армейская авиация и действия мотопехоты.

По подписанному соглашению, Россия якобы также должна обучить сотни китайских военнослужащих на своих военных объектах.

В июне 2025 года российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия знает о пожеланиях китайских партнеров в сфере военно-технического сотрудничества и готова работать по этому направлению. Президент добавил, что Россия и Китай регулярно проводят учения и будут проводить их в этом году.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай рад приезду российского президента в Пекин. По его словам, в ходе переговоров главы двух государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.