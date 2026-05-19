Эстония впервые сбила украинский беспилотник над территорией страны

Глава Министерства обороны (МО) Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна впервые сбила над своей территорией беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предположительно, Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он предположил, что дрон предназначался для ударов по целям на территории России.

Мы задействовали необходимые меры, и истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил этот беспилотник

Ханно Певкур министр обороны Эстонии

Глава эстонского ведомства уточнил, что БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны. Соответствующие службы ищут место падения обломков. Чиновник отметил, что гражданский ущерб после падения дрона отсутствует.

Певкур также подчеркнул, что Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство, она не запрашивала соответствующего разрешения.

Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство

Кроме того, руководитель эстонского ведомства отметил, что Таллин постоянно указывал Киеву на свою позицию по залетающим БПЛА ВСУ.

«Наши заявления не изменились. Мы постоянно говорили украинцам, что если вы атакуете российские позиции или российские цели, то траектории полета должны проходить как можно дальше от территории НАТО», — добавил Певкур.

В НАТО сделали заявление о сбитом в Эстонии беспилотнике

Североатлантический альянс подтвердил, что истребители F-16 Румынии сбили БПЛА в эстонском воздушном пространстве. В военно-политическом блоке проинформировали, что проводится расследование инцидента.

НАТО подтвердила, что румынские истребители F16 из миссии НАТО по балтийскому воздушному патрулированию в Литве сбили дрон в воздушном пространстве Эстонии

Глава Минобороны Украины извинился перед Эстонией

Певкур, кроме того, сообщил, что министр обороны Украины Михаил Федоров извинился перед Эстонией из-за падения дрона ВСУ.

В Финляндии отреагировали на инциденты с дронами ВСУ

Представитель Вооруженных сил (ВС) Финляндии заявил, что ВС страны сохраняют повышенную боеготовность на фоне инцидентов с украинскими дронами в Прибалтике.

«Мы готовы отреагировать в случае необходимости, если произойдет изменение ситуации с безопасностью в Финляндии. Об исключительных мероприятиях и серьезных ситуациях будет сообщено отдельно», — цитирует издание Yle собеседника из финской армии.