Ким Кардашьян в прозрачном платье отпраздновала подиум возлюбленного на «Формуле-1»

Кардашьян в прозрачном платье отпраздновала подиум возлюбленного Хэмилтона на «Формуле-1»

Американская телезвезда Ким Кардашьян в откровенном образе отпраздновала успех возлюбленного Льюиса Хэмилтона, который взошел на подиум «Формулы-1». Снимки публикует Page Six.

Известно, что пилот команды Ferrari финишировал на втором месте на Гран-при Монако. После этого пара отправилась на вечеринку, которая проходила на яхте, чтобы отпраздновать успех Хэмилтона. Для выхода в свет бизнесвумен выбрала блестящее прозрачное платье модного дома Gucci с открытой спиной, которое украшала деталь в виде торчащих стрингов.

Ранее в июне в сети обсудили снимок Ким Кардашьян в откровенном наряде на «Формуле 1» без фотошопа. Предпринимательница посетила автогонки «Формулы-1» в белом облегающем платье без рукавов. Папарацци удалось запечатлеть момент, когда Кардашьян повернулась к ним боком. На размещенном кадре видно, что на ее руке присутствуют небольшие неровности кожи и складки.