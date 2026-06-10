Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:16, 10 июня 2026Ценности

Ким Кардашьян в прозрачном платье отпраздновала подиум возлюбленного на «Формуле-1»

Кардашьян в прозрачном платье отпраздновала подиум возлюбленного Хэмилтона на «Формуле-1»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян в откровенном образе отпраздновала успех возлюбленного Льюиса Хэмилтона, который взошел на подиум «Формулы-1». Снимки публикует Page Six.

Известно, что пилот команды Ferrari финишировал на втором месте на Гран-при Монако. После этого пара отправилась на вечеринку, которая проходила на яхте, чтобы отпраздновать успех Хэмилтона. Для выхода в свет бизнесвумен выбрала блестящее прозрачное платье модного дома Gucci с открытой спиной, которое украшала деталь в виде торчащих стрингов.

Ранее в июне в сети обсудили снимок Ким Кардашьян в откровенном наряде на «Формуле 1» без фотошопа. Предпринимательница посетила автогонки «Формулы-1» в белом облегающем платье без рукавов. Папарацци удалось запечатлеть момент, когда Кардашьян повернулась к ним боком. На размещенном кадре видно, что на ее руке присутствуют небольшие неровности кожи и складки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сбил вертолет Apache над Ормузским проливом. США в ответ ударили по Исламской Республике. Какие цели атаковал Вашингтон?

    Запад увидел угрозу в сотрудничестве России с одной кавказской страной

    В Германии признали провал саммита с Зеленским в Лондоне

    Ким Кардашьян в прозрачном платье отпраздновала подиум возлюбленного на «Формуле-1»

    Законопроект об антироссийских санкциях внесли в сенат США

    В США признали поражение Украины в зоне СВО

    Фото необычного столового прибора удивило пользователей сети

    В США заявили о желании украинцев свергнуть Зеленского

    Женщина влюбилась в своего донора спермы

    Тревел-блогерша описала жизнь в Мексике фразой «для приезжих из России выглядит как чудо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok