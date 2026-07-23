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18:00, 23 июля 2026 (обновлено: 18:37, 23 июля 2026)Бывший СССР

Стала известна судьба Сырского после отставки

Безуглая: Сырский станет руководителем Национального университета обороны Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский станет руководителем Национального университета обороны Украины. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники.

«Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины, который до этого фактически возглавлял его друг, генерал Коваль, которого он прикрывал, несмотря на коррупционные скандалы», — сообщила нардеп.

По словам Безуглой, это учреждение является «кузницей» новых генералов для украинской армии. Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров, по словам депутата, «не допустил бы» назначения Сырского.

Александр Сырский отправлен в отставку 21 июля на фоне политического кризиса и уличных протестов. Их причиной стал конфликт в военном руководстве между ним и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

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