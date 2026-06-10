Аналитик Макговерн: США и ЕС не смогут поставить ВСУ нужные им объемы вооружений

Ни у США, ни у европейских стран нет того объема вооружений, который необходим Вооруженным силам Украины (ВСУ) для продолжения конфликта. Неспособность западных партнеров и дальше поддерживать Киев признал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«Конгресс одобрил огромный пакет <…> военной помощи Украине. <…> У нас нет вооружений. <…> То, что есть, размещено в Персидском заливе и даже частично вывезено туда из Азии», — пояснил эксперт. В связи с этим, подчеркнул он, громкие заявления западных политиков о поддержке Киева «на деле многого не стоят».

В итоге Украине скоро придется согласится на компромиссы, уверен Макговерн. По его прогнозам, условия для заключения соглашения могут появиться к концу года.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что европейские страны уже признали факт проигрыша Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО), хотя и не признают этого публично. Он указал, что ВСУ испытывают проблемы с дезертирством и восполнением потерь.