BZ: Саммит в Лондоне с участием Зеленского окончился без шансов на успех

Инициатива европейских чиновников по мирному урегулированию на Украине, сформированная на прошедшем саммите с Владимиром Зеленским в Лондоне, не имеет перспектив. Она полностью игнорирует позицию Москвы, написала газета Berliner Zeitung.

«Недавние переговоры в Лондоне по Украине были призваны придать новый дипломатический импульс для прекращения войны на Украине. Однако предложенный в результате проект вряд ли заставит Москву сесть за стол переговоров», — сказано в материале.

Как отмечается, европейская стратегия основана на предположении, что военное, экономическое и политическое давление в конечном итоге может заставить Россию пойти на уступки. По словам автора, западные политики не готовы принять реальность, что завершение конфликта не может произойти на условиях капитуляции Москвы.

Ранее сообщалось, что провалы Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации очевидны, и вскоре на Западе уже не смогут их отрицать. Об этом рассказал военный аналитик Александр Меркурис. Эксперт прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что главная проблема ВСУ кроется в катастрофической нехватке личного состава, и из-за этого Украина теряет территории.

До этого Telegraph раскрыло новую стратегию ВСУ против России: украинская армия якобы не планирует продвигаться вперед, но будет атаковать территорию России и линии снабжения дронами.