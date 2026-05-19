В НАТО сделали заявление о сбитом в Эстонии беспилотнике

Североатлантический альянс подтвердил, что истребители F16 Румынии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает Reuters.

«НАТО подтвердила, что румынские истребители F16 из миссии НАТО по балтийскому воздушному патрулированию в Литве сбили дрон в воздушном пространстве Эстонии», — говорится в материале.

В НАТО заявили, что проводится расследование инцидента с БПЛА.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что министр обороны Украины Михаил Федоров извинился перед Эстонией из-за падения дрона украинских Вооруженных сил (ВСУ). Однако он напомнил, что Украина не запрашивала разрешение на использование воздушного пространства Эстонии.