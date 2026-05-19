Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
17:04, 19 мая 2026Авто

Аналитики подсчитали реальную стоимость ОСАГО для машин с пробегом

«Известия»: ОСАГО для Lada Granta и Kia Rio обойдется в Москве дешевле всего
Марина Аверкина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Во сколько водителям обходится оформление обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на популярные машины с пробегом в Москве, сообщили «Известия».

При расчетах учитывался автомобилист не моложе 30 лет с водительским стажем более 10 лет, ни разу не попадавший в аварии, а также транспортные средства с самыми распространенными вариантами моторов.

Оказалось, что страховка для Lada Granta, Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Rapid и Kia Picanto составляет 7,1 тысячи рублей. Полис для Lada Priora, Hyundai Solaris и Mazda 3 обойдется примерно в 7,7 тысячи рублей. Владельцам Ford Focus, Skoda Octavia и Ford Fiesta придется отдать около 9 тысяч рублей, а за BMW 1 серии — 10,3 тысячи рублей.

Итоговая премия вычисляется по формуле Центробанка. На цену влияют базовый тариф и несколько поправочных коэффициентов: привязка к региону, возраст и стаж водителя, мощность двигателя, а также коэффициент бонус-малус (скидка или надбавка за историю аварий). Такой метод дает возможность гибко распределять расходы исходя из реальных рисков. Так, стоимость полиса для автомобиля Lada Vesta в Москве может составить около 7,7 тысячи рублей, а в Крыму — всего 2,8 тысячи. Столь заметная разница объясняется исключительно региональным коэффициентом, который установлен регулятором.

Ранее стало известно, на какие автомобили чаще всего водители без опыта оформляют полисы ОСАГО. Как правило, первой машиной новички выбирают проверенные подержанные иномарки с недорогими и доступными запчастями. Если же приобретается новый автомобиль, то им с высокой долей вероятности будет Lada Granta.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обучении Китаем российских военных

    В Банке России объяснили изменение подхода к криптовалютам

    Известный препарат оказался эффективен против агрессивного рака

    Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

    США ввели новые санкции против Ирана

    Обруганный казахстанцами бренд удалил рекламу с Валей Карнавал

    В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

    Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

    Ключевые цели удара ВС России по Одесской области раскрыли

    Врач призвал даже своих злейших врагов отказаться от трех продуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok