Аналитики подсчитали реальную стоимость ОСАГО для машин с пробегом

«Известия»: ОСАГО для Lada Granta и Kia Rio обойдется в Москве дешевле всего

Во сколько водителям обходится оформление обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на популярные машины с пробегом в Москве, сообщили «Известия».

При расчетах учитывался автомобилист не моложе 30 лет с водительским стажем более 10 лет, ни разу не попадавший в аварии, а также транспортные средства с самыми распространенными вариантами моторов.

Оказалось, что страховка для Lada Granta, Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Rapid и Kia Picanto составляет 7,1 тысячи рублей. Полис для Lada Priora, Hyundai Solaris и Mazda 3 обойдется примерно в 7,7 тысячи рублей. Владельцам Ford Focus, Skoda Octavia и Ford Fiesta придется отдать около 9 тысяч рублей, а за BMW 1 серии — 10,3 тысячи рублей.

Итоговая премия вычисляется по формуле Центробанка. На цену влияют базовый тариф и несколько поправочных коэффициентов: привязка к региону, возраст и стаж водителя, мощность двигателя, а также коэффициент бонус-малус (скидка или надбавка за историю аварий). Такой метод дает возможность гибко распределять расходы исходя из реальных рисков. Так, стоимость полиса для автомобиля Lada Vesta в Москве может составить около 7,7 тысячи рублей, а в Крыму — всего 2,8 тысячи. Столь заметная разница объясняется исключительно региональным коэффициентом, который установлен регулятором.

Ранее стало известно, на какие автомобили чаще всего водители без опыта оформляют полисы ОСАГО. Как правило, первой машиной новички выбирают проверенные подержанные иномарки с недорогими и доступными запчастями. Если же приобретается новый автомобиль, то им с высокой долей вероятности будет Lada Granta.