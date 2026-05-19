Раскрыты планы миссии НАТО в Ормузском проливе

Bloomberg: В НАТО обсуждают возможную миссию в Ормузском проливе

В НАТО обсуждают развертывание сил в Ормузском проливе в рамках возможной миссии по оказанию помощи торговым судам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя альянса.

«В НАТО обсуждается возможность оказания помощи судам в прохождении через заблокированный Ормузский пролив, если этот водный путь не будет вновь открыт к началу июля», — говорится в сообщении.

Таким образом, союзники США по НАТО могут отказаться от изначальной позиции по конфликту на Ближнем Востоке и вмешаться в ситуацию в проливе до окончания боевых действий. Как утверждается, представленная инициатива нашла поддержку у ряда членов альянса, однако пока не получила необходимого единодушного одобрения.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выступил с резкой критикой в адрес НАТО. Дипломат заявил, что отказ ряда союзников предоставить Соединенным Штатам доступ к военным базам во время конфликта с Ираном ставит под вопрос смысл существования альянса.