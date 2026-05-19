Россиянам пообещали миллионные выплаты за мировые рекорды

В России решили серьезно поддержать спортсменов и тренеров легкой атлетики. За мировой рекорд в летнем сезоне 2026 года атлеты смогут получить по три миллиона рублей. О новой программе мотивации сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики, передает РИА Новости.

Выплаты будут доступны спортсменам, которые примут участие в ключевых российских стартах, включая чемпионат и Кубок России.

Так, за рекорд Европы федерация пообещала 1,5 миллиона рублей, за рекорд страны — 250 тысяч. Дополнительные премии предусмотрены за высокие позиции в рейтинге World Athletics и успешные результаты по международным таблицам очков.

При этом поддержку получат и тренеры. Наставникам выплатят половину суммы призовых спортсмена, а за рекорды премии предусмотрены также для первых тренеров.

Отдельное внимание уделили молодежи. Впервые ВФЛА ввела специальные выплаты для юниоров до 20 лет. Молодые спортсмены смогут получить по 150 тысяч рублей за высокие результаты, а их тренеры — по 75 тысяч.

В федерации рассчитывают, что новая система станет дополнительной мотивацией для развития легкой атлетики и поможет российским спортсменам сохранять высокий уровень подготовки.

Ранее стало известно, что десятилетий спортсмен из Дагестана Ратмир Гончар пять раз попал в Книгу рекордов России.