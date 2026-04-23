Десятилетий мальчик пять раз попал в Книгу рекордов России

Десятилетий спортсмен из Дагестана Ратмир Гончар пять раз попал в Книгу рекордов России. Как отмечает «КП-Северный Кавказ», школьник на протяжении четырех лет устанавливал наибольшее расстояние, преодоленное на руках для мальчиков своего возраста по стране, а недавно прошел наибольшее количество ступеней вверх на руках, зафиксированное в мире.

Как стало известно, молодой спортсмен поднялся на 144 ступени по лестнице девятиэтажного дома без помощи других людей и без остановок.

Кроме того, Гончар серьезно увлекается борьбой — он участвует в соревнованиях и выигрывает медали. Конечным итогом его стараний родители парня видят участие в Олимпиаде. А пока мальчик стал героем шоу «Удивительные люди», выпуск с ним выйдет в пятницу, 23 апреля.

В 2021 году сообщалось, что Ратмир Гончар прошел на руках 120 метров, что было наибольшим расстоянием в России для мальчиков в его на тот момент возрастной категории. Родители Ратмира рассказали, что его спортивные таланты начали проявляться примерно в год, а когда он научился хождению на руках, то начал демонстрировать этот трюк повсюду.