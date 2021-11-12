Шестилетний мальчик из Дагестана установил рекорд по хождению на руках

Шестилетний мальчик из Дагестана Ратмир Гончар установил рекорд по хождению на руках. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Книги рекордов России.

Житель Махачкалы прошел на руках 120 метров — уточняется, что это наибольшее расстояние в России для мальчиков в этой возрастной категории. Родители Ратмира рассказали, что его спортивные таланты начали проявляться примерно в год, а когда он научился хождению на руках, то начал демонстрировать этот трюк повсюду. Однажды его заметил тренер команды бойцов, который и посоветовал подать заявку на регистрацию рекорда.

«Ратмир говорит, что [это] не предел его возможностей и способностей. Давайте пожелаем ему удачи и новых побед», — говорится в публикации.

В августе сообщалось, что шестилетний житель башкирского Нефтекамска Доминик Гарифулин простоял в «планке» больше двух часов и побил мировой рекорд среди детей до 16 лет. Отец мальчика рассказал, что заметил интерес ребенка к спорту. Мужчина запечатлел рекорд сына, сумевшего продержаться в «планке» два часа и восемь минут, и подал заявку в реестр рекордов России и Мира. В ближайшее время эксперты специальной комиссии должны ознакомиться с записью и прислать ответ.