Россиянка в 67 лет установила мировой рекорд по жиму лежа

В Алтайском крае 67-летняя учительница физкультуры Валентина Бородина вышла на пенсию и установила мировой рекорд по жиму лежа. Она подняла штангу весом в 60 килограммов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести».

Три года назад Бородину заметил тренер по пауэрлифтингу и предложил сделать из нее кандидата в мастера спорта. Пенсионерка стала им за год, а через два с половиной года ей дали мастера спорта.

«Я занимаюсь и буду заниматься столько, сколько живу. Это победа над собой», — говорит Бородина. В дальнейшем она планирует выжать 75 килограммов лежа.

Ранее в Ингушетии два школьника установили новые спортивные мировые рекорды. Ибрагим Льянов отжался 11 111 раз, а Абдул-Рахима Гетагазова простоял в планке 11 часов 11 минут. За соблюдением правил при выполнении упражнений наблюдали независимые эксперты, в том числе главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.