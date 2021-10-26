Еще один школьник из Ингушетии побил мировой рекорд

Школьник Ибрагим Льянов из Ингушетии отжался 11 111 раз и побил мировой рекорд. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте спортивного клуба «Чингиз», воспитанником которого является Льянов.

«Стоит отметить, что Ибрагим побил рекорд 41-летней давности, который был установлен японцем Минору Йошида. Он отжался 10507 раз за один подход в 1980 году», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о мировом рекорде 11-летнего Абдул-Рахима Гетагазова из Ингушетии, мальчик простоял в планке 11 часов 11 минут. За соблюдением правил при выполнении упражнения наблюдали независимые эксперты, в том числе главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он и зафиксировал мировой рекорд.

В августе 10-летний россиянин Владислав Черепанов установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. Ребенок из Советска Кировской области побывал на соревнованиях в Москве, где за один подход смог поднять десятикилограммовую штангу 800 раз.