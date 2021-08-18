Десятилетний россиянин установил мировой рекорд по жиму штанги

Десятилетний россиянин Владислав Черепанов установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ребенок из города Советска Кировской области побывал на соревнованиях в Москве, где за один подход смог поднять десятикилограммовую штангу 800 раз. Это уже второй рекорд мальчика — в 2019 году на турнире в лагере «Артек» он 703 раза поднял десятикилограммовую штангу.

Министр спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов отметил значимость подобных событий для региона. По его мнению, воспитанник Советской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями доказал, что благодаря целеустремленности и трудолюбию можно достичь больших результатов.

17 августа стало известно, что шестилетний житель башкирского Нефтекамска Доминик Гарифулин простоял в «планке» больше двух часов и побил мировой рекорд среди детей до 16 лет. Отец мальчика рассказал, что заметил интерес ребенка к спорту. Мужчина запечатлел рекорд сына и подал заявку в реестр рекордов России и Мира. В ближайшее время эксперты специальной комиссии должны ознакомиться с записью и прислать ответ.