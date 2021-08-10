Восьмилетняя россиянка установила рекорд страны по чечетке

Восьмилетняя девочка из Новороссийска Леонсия Оглизнева установила рекорд страны по чечетке, сделав 403 удара ногами за минуту. Об этом сообщает ФАН.

Второклассница занялась танцами еще в раннем детстве, а в пять лет танцевала на сцене с кастаньетами и исполняла сложный номер «Севильяна». Теперь девочку занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Тренер Леонсии Рада Беркаева заявила, что у ребенка врожденная техника, в то время как у других уходят годы на обучение. Она призналась, что пока они не слишком много внимания уделяли технике. «Исполнила этот танец без единой ошибки, хотя мы все очень переживали: как она, в первый раз на профессиональную сцену, без репетиций», — отметила Беркаева.

Сама Леонсия надеется, что в будущем тоже будет работать тренером. «Я хочу посвятить свою жизнь танцам. Думаю, в будущем я стану педагогом», — сказала восьмилетняя рекордсменка.

В июне стало известно, что российский школьник из Нижнего Тагила Антон Кайзер издал книгу «Самозанятый ребенок» и установил мировой рекорд, первым написав автобиографию в 17 лет. Старшеклассник перепробовал различные варианты удаленного заработка и решил поделиться своим опытом с другими подростками. В своей книге он рассказывает, как искал в интернете быстрый источник дохода.