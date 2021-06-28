Российский пенсионер побил спортивный рекорд в 80 лет

Южноуралец Владимир Лущиков в 80 лет стал рекордсменом страны в легкой атлетике. На соревнованиях по прыжкам в длину в Санкт-Петербурге он прыгнул на 3,53 метра, пишет агентство «Первое областное» со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Челябинской области.

Лущиков выступает за челябинский клуб «Челмастерс». Несмотря на возраст, он — один из самых успешных уральских спортсменов, многократный чемпион России по десятиборью. За последние 10 лет пенсионер установил более 15 российских рекордов, а также является обладателем мирового рекорда в пятиборье, который уже больше 10 лет не могут побить.

Спортсмен утверждает, что планирует побить еще ряд мировых рекордов в десятиборье.

Ранее в поселке Комсомольский Кинельского района Самарской области прошли соревнования по лепке пельменей «Пельмениада», на котором установили два рекорда России.