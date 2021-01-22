Диетолог назвал способ не растолстеть за зиму

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскрыл способ не растолстеть за зимний период, а также назвал блюда, которые идеально подходят для холодов. Его слова приводит радио Sputnik.

Гинзбург напомнил, что зимой люди начинают инстинктивно есть больше, поскольку пища, особенно жирная и калорийная, согревает при низких температурах. «Можно так сказать, что идеальной для мороза пищей являются пельмени, — отметил врач. — В них есть тесто, то есть углеводы, и есть мясо, причем обычно жирное. Другой вариант — это картошка с мясом, она зимой тоже может быть согревающей едой».

Однако при потреблении такой пищи следует быть осторожным, предупреждает диетолог. По его словам, люди не нуждаются в таком количестве тепла, которое дают им блюда вроде пельменей и картофеля с мясом. «Когда мы едим такую согревающую еду, мы повинуемся инстинкту, а в результате тот избыток энергии просто выражается в нарастании веса», — объяснил он.

Врач отметил, что в период с сентября по март человек, как правило, набирает в среднем около четырех килограммов. Чтобы избежать набора веса из-за калорийной и согревающей пищи, Гинзбург советует больше двигаться, ходить в тренажерный зал или заниматься другими видами спорта.

Ранее Гинзбург составил список продуктов, которые можно употреблять перед сном без вреда для фигуры. В перечень вошли морковь, огурцы, яблоки, мясо птицы, отварные яйца, рыба и отруби.