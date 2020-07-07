Диетолог рассказал о еде перед сном без вреда для фигуры

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт выступал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, ужинать лучше не менее чем за два часа до сна. В то же время некоторые продукты допустимо есть и позднее, поскольку они обладают успокаивающим действием.

В их число, по мнению Гинзбурга, входят морковь, огурцы и яблоки: при пережевывании люди успокаиваются, у них уменьшается чувство тревоги и снижается уровень гормона стресса кортизола. Мясо птицы полезно тем, что содержит триптофан — аминокислоту, которая помогает вырабатывать мелатонин, регулирующий сон. Кроме того, можно есть отварные яйца, омлет без молока и рыбу, а также отруби без усилителей вкуса — они содержат магний, который успокаивает центральную нервную систему.

Ранее сообщалось, что Гинзбург назвал горох продуктом, защищающим от рака и укрепляющим кости. При этом он признал, что употребление этого продукта может привести к метеоризму.

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