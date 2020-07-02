Назван затрудняющий похудение продукт питания

Злоупотребление медом затруднит похудение, считает нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы будете есть по три столовых ложки меда в день, то не ждите быстрых результатов», — заявила Деккер. По ее словам, мед отличается высокой калорийностью: 304 килокалории на 100 граммов. При этом его гликемический индекс составляет 60 единиц, то есть содержащиеся в нем углеводы быстро усваиваются.

Диетолог назвала еще несколько проблем, связанных с медом. Она предупредила, что этот продукт питания нельзя давать детям младше одного года, поскольку в нем могут содержаться споры возбудителя ботулизма. Также, по мнению Деккер, не стоит класть мед в горячий чай. «При нагревании (свыше 60 градусов) мед теряет полезные ферменты и витамины», — пояснила она.

Ранее Деккер рассказала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Она предупредила, что эта ягода отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе.

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