Объяснена польза мороженого для горла

Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева рассказала о пользе мороженого для закаливания горла. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

«Если есть мороженое не торопясь, небольшими кусочками, риска застудить горло не будет, — утверждает Пугачева. — Даже была показана положительная роль мороженого для закаливания этого самого горла, и не только летом».

Она рекомендовала избегать мороженое, которое имеет необычную окраску или чрезмерно долгий срок годности. «Мороженое — замечательный продукт, если он сделан из натуральных ингредиентов — молока, фруктов, ягод, какао, орехов, — объяснила врач-диетолог. — Также оно должно иметь естественный цвет и не бесконечный срок годности. Банановое мороженое не может быть желтым, ведь не кожуру банана в него добавляют».

Ранее телеведущий и детский врач Евгений Комаровский рассказал о влиянии поедания мороженого на иммунитет. Он отметил, что детей не стоит ограждать от холодной пищи: «Мороженое надо есть регулярно. Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холодом на миндалины — это очень круто».

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