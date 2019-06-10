Россиянам дали рекомендации по выбору мороженого

Роспотребнадзор дал россиянам советы, как правильно выбирать мороженое. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Так, предлагается внимательно изучать этикетку перед покупкой. В первую очередь следует ознакомиться с наименованием продукта — оно должно быть полным. Не допускается использование понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира.

Отмечается, что по вкусу обнаружить растительные жиры в современном мороженом невозможно, так как технология производства значительно улучшилась. Выяснить это можно только при исследовании продукта в лаборатории.

Кроме того, специалисты выделяют несколько видов мороженого в зависимости от содержания молочного жира. Молочное и кисломолочное содержат не более 7,5 процента массовой доли молочного жира, сливочное — от 8 до 11,5 процента, а пломбир — не менее 12 процентов.

Также мороженое делится по способу производства. Так, существует мягкое мороженое, которое имеет небольшой срок хранения, и закаленное. Последнее имеет плотную консистенцию и не должно быть деформировано. Если перед вами закаленное мороженое, потерявшее форму, то это говорит о нарушении режима хранения.

В ведомстве также напомнили о необходимости обращать внимание на срок годности продукта. В случае, если дату трудно разобрать, от покупки такого продукта рекомендуется отказаться.

Ранее, в преддверии майских праздников, Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору мяса для шашлыка. В первую очередь не рекомендуется покупать мясо «в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов». При покупке охлажденного мяса следует обращать внимание на его внешний вид и запах: если от него «хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией, гнилью», то покупать такой продукт не стоит. Качественное охлажденное мясо — «сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета».

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