В Роспотребнадзоре поучили россиян выбирать мясо для шашлыка

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору мяса для шашлыка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В первую очередь не рекомендуется покупать мясо «в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов». В ведомстве напомнили, что приобретать продукты следует только при наличии у продавца сопроводительных документов, таких как накладная на товар, сертификат соответствия и ветеринарная справка.

При покупке охлажденного мяса следует обращать внимание на его внешний вид и запах: если от него «хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией, гнилью», то покупать такой продукт не стоит. Качественное охлажденное мясо — «сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета». «На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью», — уточняется в сообщении.

В ведомстве также посоветовали научиться отличать замороженное мясо от охлажденного. У размороженного мяса, как правило, более интенсивный цвет и рыхлая консистенция. Его можно использовать для приготовления шашлыка, но с охлажденным мясом блюдо получится вкуснее, подчеркнули в ведомстве.

При выборе замаринованного шашлыка необходимо изучать маркировку. Помимо общей массы, на ней должен быть прописан сорт мяса: брать лучше высший или первый. Также следует обращать внимание на наличие консервантов в составе продукта: в нем не должно быть Е450. В список консервантов может входить только лимонная кислота, которая действует на слизистую желудка не так агрессивно.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по отдыху на природе без вреда для здоровья. В ведомстве посоветовали россиянам больше пить и не употреблять жирную пищу на природе. В самое жаркое время лучше вообще не есть, а приемы пищи переносить на утро и вечер, говорится в сообщении на сайте ведомства. От газированных напитков, энергетиков и алкоголя лучше отказаться.

На майские праздники россиян ждут девять выходных дней и две короткие рабочие недели. На этой неделе в России будет два рабочих дня — 29 и 30 апреля, а с 1 по 5 мая включительно — выходные.

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