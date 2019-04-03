В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

На майские праздники россиян ждут девять выходных дней и две короткие рабочие недели. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

1 мая в России отмечают День весны и труда. На этой неделе жители страны будут работать два дня — 29 и 30 апреля, а отдыхать пять дней — с 1 по 5 мая включительно.

День Победы — 9 мая — попадает на четверг. Россиянам предстоит выйти на работу 6, 7 и 8 мая, после чего их ждут выходные до конца недели — с 9 по 12 мая.

Предпраздничные рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут сокращены на один час.

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — пояснили в Роструде.

14 января премьер-министр Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы в России. По его словам, от этого страдает экономика страны, поскольку «14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает». В прошедший Новый год россияне отдыхали в общей сложности 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.

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