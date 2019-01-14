Медведев пожаловался на слишком длинные новогодние праздники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы в России. По его словам, от этого страдает экономика страны. Слова главы правительства приводит агентство «Интерфакс».

«У нас праздники очень длинные, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить. 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», — заявил премьер-министр в ходе церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

Сотрудникам медиа Дмитрий Медведев заметил, что у них праздники продолжаются благодаря Дню печати и церемонии награждения. Поздравив работников СМИ с профессиональными праздником, глава правительства пригласил их выпить по бокалу шампанского.

Россияне в прошедший новый год отдыхали в общей сложности 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года. Следующие длинные выходные у россиян пройдут с 8 по 10 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!