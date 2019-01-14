Новый способ ухода от налогов запретят

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена отслеживать и пресекать случаи незаконной оптимизации налогообложения через новый режим самозанятых, пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве изданию рассказали, что уже выработали способ борьбы с возможными нарушениями со стороны работодателей, которые склоняют своих наемных работников к оформлению в качестве самозанятых. Налоговики будут сопоставлять информацию из приложения для самозанятых «Мой налог» с данными их бывших работодателей и выявлять недобросовестных плательщиков.

По новому закону, граждане, зарегистрировавшись в качестве самозанятых, могут оказывать услуги в том числе и своим бывшим работодателям, но в таком случае с момента увольнения должно пройти не меньше двух лет. Иначе им придется платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по стандартной ставке 13 процентов в полном объеме, а работодателям — отчислять за них страховые взносы.

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В случае выявления нарушений работодателям грозят штрафы и доначисление неуплаченных налогов. ФНС настаивает, что новый налоговый режим будет выгоден для самозанятых, а сотрудничество с работодателями на навязываемых ими условиях — нет. Тех, кто столкнется с подобной ситуацией, налоговики просят сообщать о нарушениях на сайте ФНС.

Налог на самозанятых (официально — налог на профессиональный доход) был введен в четырех субъектах России — Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях — с 2019 года. Эксперимент продлится десять лет. Для перехода на новый режим гражданин должен заниматься малым бизнесом и не иметь наемных работников. В этом случае он освобождается от уплаты НДФЛ и страховых взносов, а ставка налога будет исчисляться с каждой оказанной услуги или проданного товара: четыре процента от суммы сделки с физическим лицом и шесть процентов — с юридическим.

Ранее в прессе появилась информация о том, что работодатели из регионов, где проводится эксперимент, используют новый режим для ухода от налогов. Они оформляют своих сотрудников как самозанятых и не уплачивают за них страховые взносы.

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