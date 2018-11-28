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Путин определил судьбу самозанятых россиян

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о введении в четырех регионах России экспериментального налога для самозанятых. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане введут налог в размере 4 процентов от дохода, полученного от работы (реализация товаров, работ, услуг, имущественных прав) с физическими лицами, и 6 процентов — с юридическими лицами и ИП.

В рамках экспериментального режима граждане освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и не уплачивают НДС, за исключением ввоза товаров на территорию РФ.

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица, которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

ИП смогут перейти на облегченное налогообложение, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В эксперименте не смогут принять участие арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты.

Также по льготной ставке нельзя декларировать доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, продажи долей в уставном капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах.

По разным оценкам, в настоящий момент в России живут от 12 миллионов до 24 миллионов самозанятых, которые не платят налогов со своих доходов.

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