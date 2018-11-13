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Над самозанятыми россиянами проведут эксперимент

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Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект о введении налога на самозанятых граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Пока налог планируется ввести исключительно в качестве эксперимента в пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Налогом будет облагаться профессиональный доход самозанятых. Специальный налоговый режим распространят и на тех, кто получает доход от профессиональной деятельности, но при этом нигде не зарегистрирован и сам не привлекает для работы наемных рабочих.

Налогообложение затронет также граждан, которые привыкли работать на фрилансе через интернет, при этом доход граждан не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Эксперимент продлится 10 лет: с 1 января 2019 до конца 2028-го. Выплаты в случае продажи услуги или товара физическому лицу составят четыре процента от стоимости, в случае продажи юрлицу — шесть процентов. Самозанятым предлагают самостоятельно регистрироваться в системе «Мой налог» с помощью мобильного приложения. После регистрации каждому будет начислено 10 тысяч рублей налогового вычета.

При этом указанных граждан освободят от уплаты подоходного налога, налога на добавленную стоимость, а также от всех обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды: обязательного медицинского страхования, социального страхования и Пенсионный фонд. Все взносы в социальные фонды для самозанятых будут добровольными.

Изначально предполагалось, что штраф за неуплату налога составит 20 процентов дохода при первом нарушении и 100 процентов — при повторных, однако ко второму чтению депутатам удалось убедить налоговиков ввести льготный период и отменить штрафы на первый год.

Под понятие самозанятых подпадают все, кто не работает официально, но при этом получает доход. Речь идет о нянях, сиделках, разнорабочих и так далее. К ним же относятся граждане, которые что-то производят кустарным способом и не платят с этого налоги. По разным оценкам, в России живут от 12 миллионов до 24 миллионов самозанятых.

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