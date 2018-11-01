Россияне воспротивились новому налогу

Только 13 процентов россиян готовы зарегистрироваться в качестве самозанятых в случае принятия соответствующего закона, следует из результатов опроса, проведенного порталом Rabota.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос проводился в четырех регионах России: Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Они выбраны для проведения эксперимента с 2019 по 2028 год. Если его признают успешным, налог распространится на всю территорию России.

38 процентов респондентов признали, что у них есть работа или подработка, из-за которой их можно назвать самозанятыми, то есть они производят товары или оказывают услуги в частном порядке без найма работников. 15 процентов из них оказывают деловые услуги, 14 процентов — услуги в сфере образования (репетиторство), 13 процентов изготавливают продукцию на заказ, 12 процентов заняты в сфере строительства, 11 процентов — ремонта жилья.

Большинство опрошенных — 37 процентов — зарабатывают в месяц до десяти тысяч рублей, 22 процента — от десяти до 20 тысяч, 15 процентов — от 20 до 30 тысяч, 11 процентов — от 30 до 40 тысяч и еще 15 процентов — больше 40 тысяч.

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Также респондентов спрашивали, что они будут предпринимать в случае окончательного принятия закона. 13 процентов ответили, что готовы признать себя самозанятыми, зарегистрироваться и платить новый налог. Шесть процентов собираются зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, 12 процентов прекратят подрабатывать, 26 процентов «постараются не попадать под действие закона», 33 процента не будут предпринимать ничего.

Еще десять процентов опрошенных выбрали вариант «другое». В пояснениях к нему люди говорили, что планируют принимать к оплате только наличные, чтобы не отчитываться за доходы, или уехать за границу.

При ответе на еще один вопрос шесть процентов рассказали, что полностью одобряют новую инициативу, восемь процентов одобряют, но с поправками, еще восемь процентов относятся нейтрально. Самая большая доля опрошенных — 50 процентов — не одобряет введение налога на самозанятых.

25 октября законопроект о введении налога на самозанятых был одобрен Госдумой в первом чтении. Официально документ называется «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан». В случае принятия он будет действовать с 2019 по 2028 годы. Жители указанных регионов, занимающиеся бизнесом без найма сотрудников, должны будут зарегистрироваться и платить налог: четыре процента от дохода, полученного от физических лиц, шесть процентов — от юридических.

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