Изъятие дохода у самозанятых назвали репрессиями

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал репрессиями инициативу своего коллеги по нижней палате парламента Андрея Макарова об изъятии дохода у самозанятых граждан, которые не платят налоги. Заявление депутата, представляющего фракцию ЛДПР, опубликовано на сайте партии.

«Репрессиями ничего не добиться. Только через мотивацию, через терпеливую разъяснительную работу», — считает политик.

Нилов призвал власти дать возможность самозанятым легализовать свои доходы только в добровольном порядке. «Нужно идти только по пути создания необходимых условий, разъяснять, призывать. А репрессии могут подействовать только на считанные сегменты аудитории, запугать, дополнительно усугубить социальную напряженность. И даже если кого-то заставить платить, в целом проблема решена не будет», — подытожил парламентарий.

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О готовящемся в Госдуме законопроекте, который предполагает изъятие дохода у тех самозанятых, которые не зарегистрировались и не платят налоги, 22 октября рассказал председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Позднее он пояснил, что такая мера коснется только тех лиц, которые зарегистрировались и допускают нарушения при формировании фискальных чеков.

25 октября Госдума рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о введении в России налога на профессиональный доход. С 1 января 2019 года эксперимент проведут в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. На новый режим налогообложения смогут перейти физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые получают доходы от деятельности, но не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

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