Названы самые популярные виды фриланса в России

Большинство самозанятых россиян предлагает свои услуги в сфере «красоты и здоровья». Согласно исследованию сервиса «Юла», имеющегося в распоряжении «Ленты.ру», на их долю приходится 27 процентов предложенных услуг.

Вторыми по популярности оказались услуги ремонта и строительства — на них приходится каждое пятое объявление на «Юле». 17 процентов предлагают приготовить еду на заказ. Реже всего россияне готовы заниматься ремонтом техники, фото- и видеосъемкой, а также пошивом одежды и обуви. На долю таких предложений приходится 1-2 процента.

Тройка самых популярных поисковых запросов касалась сферы красоты и здоровья – наращивание ресниц, маникюр и массаж. Также хорошо востребованы грузоперевозки, ремонт квартир и торты на заказ.

В Нижнем Новгороде в тройку самых популярных предложений вошла уборка. В Москве она только на пятом месте. В Краснодаре, Екатеринбурге и Уфе в топ-5 самых популярных предложений также попали компьютерные услуги.

Наибольшее количество предложений в сфере услуг размещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Екатеринбурга.

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