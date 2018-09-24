В России зафиксирована нехватка хороших работников

В России сохраняется дефицит квалифицированных работников. К такому выводу пришли рекрутинговая компания Hays и консалтинговая компания Oxford Economics в совместном исследовании (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Авторы исследования рассчитали для каждой из 33 стран Hays Global Skills Index, учитывающий семь параметров. Для России этот показатель составил шесть пунктов, что на один пункт превышает нормальный уровень. По методике исследования результат выше пяти считается отклонением и чем показатель выше, тем отклонение больше.

Основным параметром сами исследователи называют давление на зарплаты на должностях, требующих квалификации. В этом году он равняется 5,6 пункта, что на 0,8 пункта больше, чем было в прошлом году. «Возросший показатель говорит о том, что рынок испытывает недостаток в квалифицированных специалистах для ряда позиций, что влечет за собой неравномерный рост их заработной платы и готовность работодателей им переплачивать», — говорится в исследовании.

Также вырос на один пункт — до 6,2 — показатель вовлеченности населения в экономику. Одной из причин авторы называют рост количества самозанятых россиян.

Уровень свободы на рынке труда равняется 6,8 и по-прежнему остается высоким, хотя и сократился с прошлого года на 0,9 пункта.

Общее давление на зарплаты осталось на прежнем уровне — 5,4 пункта. Два других показателя — уровень гибкости системы образования и несоответствие потребностей бизнеса и умений работников — за последний год снизились до 6,8 и 4,2 пункта соответственно. Последний показатель оказался единственным, по которому Россия укладывается в оптимальный уровень пяти пунктов. «Это говорит о том, что за это время разрыв между потребностями бизнеса и умениями сотрудников сократился», — отмечается в исследовании.

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