Названы худшие регионы России по уровню безработицы

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в ряде регионов Северного Кавказа, на Алтае и в Тыве. В этих регионах значение индекса составило менее 20 баллов. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг, передает РИА Новости.

По итогам расчетов, ситуация с безработицей в России характеризуется высокой степенью неоднородности. Значение индекса колеблется от 10,5 до 91,0 (чем выше значение индекса, тем благоприятнее ситуация на рынке труда — прим. «Ленты.ру»).

Пять регионов-лидеров сохранили свои позиции с 2016 года. На первом месте оказалась Москва (91,0), на втором — Санкт-Петербург (89,3), за ними расположились Московская область (более 80), Ханты-Мансийский автономный округ (74,8) и Татарстан(69,6). Эти регионы показали высокие уровни зарплаты и емкости труда, а также короткое время поиска работы.

Исследование основано на индексе рынка труда в регионах РФ по итогам 2017 года. При его расчете учитывались девять показателей, в том числе уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

В конце августа стало известно, что уровень безработицы установил исторический минимум в истории России с 1991 года. Численность безработных граждан снизилась почти на две с половиной тысячи и составила 684 760 человек. Уменьшение числа незанятых россиян связана с дефицитом трудовых ресурсов, так как на рынок труда вышло малочисленное поколение 1990-х годов.

Однако 6 сентября сообщалось, что половину россиян тревожит рост безработицы. Россияне стали относиться с большей тревогой практически ко всем проблемам, связанным с их благосостоянием. В частности, их волнует рост цен, расслоение общества на бедных и богатых, недоступность платного образования.

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