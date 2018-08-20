Названы распространенные профессии работающих пенсионеров

После наступления пенсионного возраста продолжают трудиться около 40 процентов россиян. Большая часть пожилых людей, сменивших профессию после выхода на пенсию, работают продавцами, сторожами и контролерами. Такие данные приведены в исследовании Высшей школы экономики, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно исследованию ВШЭ, число работающих пенсионеров увеличилось в полтора раза и достигло 40 процентов. Эксперты считают, что их доля в ближайшие пять лет продолжит расти. Они связывают эту тенденцию с экономическим фактором: средняя пенсия составляет 31 процент от зарплаты, и россияне пытаются избежать риска бедности. Другим фактором для продолжения работы после выхода на пенсию экономисты называют адаптацию к новому статусу.

В среднем пожилые люди работают 6,4 года после назначения пенсии по старости. В течениепервых пяти лет занятость сохраняют 52 процента женщин и 38 процентов мужчин, однако в следующую пятилетку этот показатель сокращается в два раза, отмечено в исследовании. Зарплата сменивших профессию пенсионеров в полтора раза меньше, чем у тех, кто продолжил работать на той же позиции. Падение заработка вызвано переходом первых на более низкооплачиваемые должности.

Большинство россиян стремятся продолжить работать на той же должности, пока это возможно. Наиболее нечувствительной к возрасту сотрудников исследователи посчитали бюджетную сферу — образования, здравоохранения, ЖКХ. Высокий шанс потерять работу по достижении пенсионного возраста в частных компаниях, особенно в продажах, IT-технологиях, финансах и маркетинге.

Занятость среди населения старше трудоспособного возраста (37 миллионов человек) составляет 28,8 процента, а уровень безработицы среди тех, кто хотел бы продолжать трудиться, держится на отметке 3,3 процента.

В середине июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении с 2019 года пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. 20 июля с ним не согласился российский лидер Владимир Путин, который заявил, что с пенсионной реформой можно не торопиться.

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