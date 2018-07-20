Путин предложил не торопиться с повышением пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин заявил, что ему, как и большинству граждан, не нравится повышение пенсионного возраста, планируемое правительством. Об этом сообщает ТАСС.

«И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что окончательного решения по данному вопросу пока нет. По его словам, пенсионное законодательство можно не менять еще 10 лет, поскольку деньги на выплату пенсий есть. Он заверил, что оценит все мнения о реформе кроме тех, кто пытается делать себе на этом рекламу.

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В то же время президент признал, что в пенсионной системе существуют проблемы. Игнорирование их правительством, по мнению Путина, будет обманом граждан.

Это первое публичное высказывание главы государства о пенсионной реформе, которую премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал в середине июня.

19 июля законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме. За изменения в пенсионную систему проголосовали 327 депутатов, против высказались 102 парламентария. Комментарии и поправки к документу будут приниматься до 24 сентября.

Согласно планам правительства, возраст выхода на пенсию для мужчин будет поэтапно повышен до 65 лет, а для женщин — до 63 лет (сейчас — 60 и 55 лет). Благодаря этому, по подсчетам кабинета министров, средняя ежемесячная выплата пенсионерам к 2024 году составит 20 тысяч рублей.

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