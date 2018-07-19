Госдума начала обсуждение пенсионных изменений

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение. Об этом сообщает ТАСС. За изменения в пенсионную систему проголосовали 327 депутатов, против высказались 102 парламентария.

Первое чтение — формальный старт для широкомасштабного публичного обсуждения законопроекта. Предполагается, что ко второму чтению будут подготовлены поправки, основанные на советах со стороны экспертного сообщества. Потенциальные комментарии и поправки к документу, как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, будут приниматься вплоть до 24 сентября.

Спикер также отметил, что первое чтение — это всего лишь одобрение общей концепции, а не всего правительственного документа.

Материалы по теме В России повысят пенсионный возраст Почему пенсии вырастут, а пенсионеров станет меньше

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе обсуждения документа в Госдуме пообещал, что пенсии россиян начнут расти беспрецедентными темпами, а к 2024 году достигнут 20 тысяч рублей.

Старт масштабным изменениям в пенсионной системе в середине июня дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он выступил с предложением повысить пенсионный возраст россиян, ради увеличения пенсионных выплат. Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию для мужчин будет повышен до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. При этом параметры выхода еще могут поменяться на этапе обсуждения в парламенте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!