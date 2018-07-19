Правительство повысит пенсии

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе обсуждения пенсионной реформы в Государственной Думе пообещал, что в результате изменений в системе пенсионеры только выиграют — размер их пособий значительно вырастет. Слова министра передает РИА Новости.

По словам министра, к 2024 году выплаты пенсионерам вырастут почти на 50 процентов. «К 2024 году соотношение пенсии неработающего пенсионера составит около 200 процентов прожиточного минимума, а сейчас, я напомню, мы находимся с вами на 163-164 процентах. Это позволит очень серьезно изменить ситуацию с пенсионным обеспечением», — заверил министр.

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Топилин отметил, что даже многие страны Европы при повышении пенсионного возраста не меняли, а то и вовсе снижали размер пенсионных пособий. В качестве примера он привел Грецию, где пенсионный возраст подняли сразу на два года. Министр заверил, что пенсионная реформа проводится во благо россиян, на перспективу. «Все средства от повышения пенсионного возраста идут исключительно на повышение пенсий неработающим пенсионерам», — утверждает Топилин, отметив, что к 2024 году средняя пенсия достигнет 20 тысяч рублей.

Глава Минтруда отметил, что в последние годы пенсия в среднем растет на 500 рублей в год, но этого повышения хватает исключительно на то, чтобы покрыть инфляцию, предложенная же реформа позволит сделать прорыв в этом направлении.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам ранее подсчитал, что отказ от пенсионной реформы обойдется России весьма затратно — трансферт в Пенсионный фонд России может вырасти до пяти триллионов рублей.

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