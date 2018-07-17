Россиян заставят копить на пенсию

Россиянам с 2019 года решили вернуть накопительную часть пенсии, но уже в совершенно другом виде. Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», Минфин и ЦБ через месяц представят законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

Так, ИПК призван заменить накопительную часть государственной пенсии, отчисление которой заморожено с 2014 года. Главное отличие новой системы состоит в том, что накопления предлагается сделать собственностью самого работника, а не государства.

По умолчанию отчисления составят шесть процентов, при этом рост будет постепенным — с нуля до шести, на один процентный пункт в год. Также работник по желанию сможет сам определять размер отчислений, в том числе и оставить их нулевыми.

Помимо этого, власти предлагают допустить до ИПК страховые компании, однако это случится только тогда, когда человек при достижении пенсионного возраста получит свои накопления, поступавшие в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), на руки и передаст их страховщикам для выплаты пенсии.

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Согласно действующим правилам, государственная пенсия делится на две части: страховую и накопительную. На них приходится 16 и 6 процентов соответственно от зарплаты будущего пенсионера, которые за него перечисляет работодатель. Страховая часть находится в распоряжении Пенсионного фонда и выплачивается нынешним пенсионерам, накопительную можно инвестировать через НПФ или государственного агента.

Начиная с 2014 года правительство заморозило отчисление накопительной части. Теперь она тоже поступает в Пенсионный фонд, а НПФ могут распоряжаться только средствами, внесенными до 2014 года. Изначально планировалось, что заморозка продлится несколько лет, но в конце мая 2018-го первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что возвращаться к институту накопительной пенсии в прежнем виде власти не собираются.

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