Пенсионные накопления россиян заморозят навсегда

Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления россиян, а институт обязательных взносов ликвидируют. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РБК.

«Пенсионные накопления замораживали в части обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту», — сказал чиновник. В качестве замены системе пенсионных накоплений Минфин вместе с Центральным банком лоббирует систему индивидуального пенсионного капитала.

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Впервые пенсионные накопления россиян заморозили в 2014 году. Тогда эта мера подавалась как временная, а за использование государством пенсионных средств обещали вернуть их с надбавкой. Изначально заморозку вводили только на год, однако до конца 2017 года ее ежегодно продлевали.

В декабре 2017-го президент России Владимир Путин одобрил продление заморозки пенсионных накоплений сразу на три года — до 2020 года.

Система индивидуального пенсионного капитала, согласно идеям Минфина и ЦБ, должна стать заменой системе пенсионных накоплений. Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина предлагают обязать всех россиян перечислять в негосударственные пенсионные фонды от одного до шести процентов от зарплаты. По мнению властей, это позволит увеличить пенсионные выплаты в будущем и получить инструмент «длинных денег», которые можно будет направить на развитие экономики.

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